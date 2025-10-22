Congo-Kinshasa: Paralysie des activités à la suite des affrontements entre AFC-M23 et Wazalendo à Nyangezi

De violents affrontements ont éclaté le mardi 21 octobre 2025 entre les rebelles de l'AFC-M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo dans la région de Nyangezi, territoire de Walungu, au Sud-Kivu. Les combats se poursuivent ce mercredi 22 octobre, plongeant la zone dans une crise sécuritaire aiguë.

De fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les localités de Irhaga, Bwenda, Chiyanja et Businga, au sud du centre de négoce de Nyangezi. La population vit dans la terreur, et les activités économiques et scolaires sont partiellement paralysées.

Le Complexe scolaire Weza, géré par les Frères Maristes, est resté fermé ce mercredi. D'autres écoles dans la zone de Munya ont ouvert timidement, sous haute vigilance.

Exode vers Bukavu

Face à l'insécurité, des milliers d'habitants fuient vers des zones supposées plus sûres, notamment en direction de Bukavu. D'autres restent sur place, mais dans une extrême prudence. Le bilan humain s'élève déjà à 7 civils tués, selon des sources locales.

La route Nyangezi-Bukavu reste praticable pour l'instant. En revanche, celle reliant Nyangezi à Kamanyola est fermée depuis dimanche, compliquant l'acheminement de l'aide et les mouvements de population.

Ces affrontements font suite à ceux survenus à Mazigiro, localité de Kamisimbi, où les positions des Wazalendo auraient été attaquées et incendiées par l'AFC-M23. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister les déplacés et prévenir une escalade dans cette région déjà fragilisée par des années de conflits armés.