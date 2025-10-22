Congo-Kinshasa: Comment lutter contre la multiplication des cliniques esthétiques ?

Gênées par un excès de graisse sur la taille, le ventre, à l'intérieur des cuisses et au niveau des bras, certaines femmes recourent à la liposuccion, une opération qui permet de retirer la graisse par aspiration.

Ça marche tout comme ça peut tourner au drame. Une jeune mère est décédée le 08 octobre dernier après avoir subi cette opération dans une clinique esthétique de Kinshasa. Loin de tout contrôle médical, ces établissements improvisés se multiplient, sans personnel qualifié, à grand renfort de publicité sur TikTok et Instragram. Comment protéger la population contre ces charlatans de tout bord qui proposent leurs services sur les réseaux sociaux ?

Jody Nkashama s'entretient sur ce sujet avec Dr Anatole Kibadi-Kapay, chirurgien plasticien aux Cliniques Universitaires de Kinshasa.

