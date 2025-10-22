Tunisie: La Marsa - Un homme tué à coups de pierres derrière un hôpital

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a ordonné, avant-hier, l'ouverture d'une enquête après la découverte du corps d'un homme retrouvé mort derrière un hôpital de La Marsa, vraisemblablement assassiné. Le corps a été transféré aux services de médecine légale pour déterminer avec précision les causes du décès.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, un suspect a été arrêté. Il a été établi que lui et plusieurs complices avaient dérobé à la victime (un travailleur journalier) son argent et son téléphone portable lors de son passage nocturne derrière l'hôpital. Les auteurs l'auraient ensuite agressé et frappé à la tête avec des pierres, provoquant sa mort.

Le crime, d'une extrême violence, a suscité l'émoi parmi les habitants et les autorités locales. Les investigations se poursuivent pour identifier l'ensemble des auteurs et comprendre les circonstances exactes de cet homicide.

