Tunisie: BCT - Les PME et les startups exigent une intervention rapide pour le transfert des devises

L'Association Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (PME) a appelé le Gouverneur de la Banque Centrale à une intervention urgente afin de faciliter les procédures bancaires relatives à l'acceptation des transferts en devises étrangères, et de permettre aux jeunes et aux entreprises de recevoir leurs dus sans les obstacles bureaucratiques qui freinent l'activité économique et affaiblissent le climat de confiance.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Association a indiqué qu'elle suivait avec une grande inquiétude les blocages auxquels sont confrontés un certain nombre de jeunes et de propriétaires de startups et de petites entreprises concernant leurs revenus en devises étrangères provenant de leurs activités dans divers domaines, en particulier dans le secteur des services numériques et de l'exportation.

L'Association a également attiré l'attention sur la nécessité urgente de réviser le Code des Changes actuel et de le moderniser pour qu'il soit en phase avec les développements économiques et numériques, afin de permettre à toute personne qui exporte des services ou des biens de faire entrer des devises étrangères avec facilité et transparence.

Dans ce contexte, l'Association a souligné que les véritables perspectives d'emploi en Tunisie reposent aujourd'hui sur l'exportation de services et les métiers émergents, qui dépendent essentiellement du travail indépendant (freelance) comme forme d'emploi moderne et adoptée dans la plupart des pays du monde. Elle a ajouté que ce nouveau modèle représente une opportunité stratégique pour créer de la richesse, absorber les jeunes compétences et attirer des devises étrangères par des moyens innovants et directs.

Elle a noté que tout retard dans ce processus fait perdre à la Tunisie de réelles opportunités d'obtenir des devises étrangères et affaiblit sa compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux. L'Association a affirmé que la simplification des procédures, la numérisation des transactions et l'élimination de la bureaucratie excessive sont des clés essentielles pour augmenter les ressources du pays en devises et stimuler la roue de l'économie nationale.