Tunisie: Le pays parmi les 25 meilleures destinations mondiales à visiter en 2026 selon Lonely Planet

Le guide "Best In Travel" du célèbre site Lonely Planet met en lumière la richesse culturelle et naturelle de la Tunisie aux côtés de destinations incontournables comme le Pérou, le Botswana et l'île de Jeju.

La Tunisie a été élue parmi les 25 meilleures destinations au monde à visiter en 2026 par Lonely Planet, le guide de voyage de référence mondialement reconnu. Cette sélection, présentée dans le prestigieux guide Best In Travel 2026, met en avant des lieux offrant aux voyageurs des expériences uniques, mêlant culture, nature et aventure.

Selon Lonely Planet, la Tunisie séduit par la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine historique. Des plages méditerranéennes immaculées aux oasis du sud et aux médinas millénaires, le pays propose une expérience authentique et variée. Les sites historiques tels que Carthage, Kairouan et Dougga, ainsi que les paysages du désert du Sahara, constituent un attrait majeur pour les voyageurs en quête d'aventure et de découverte culturelle.

Parmi les autres destinations figurant dans ce classement, Lonely Planet cite des lieux aussi diversifiés que le Pérou, avec ses trésors archéologiques comme le Machu Picchu ; le Botswana, réputé pour ses safaris dans le delta de l'Okavango ; La Réunion, pour ses paysages volcaniques et ses plages paradisiaques ; l'île de Jeju-Do en Corée du Sud, offrant un mélange unique de nature et de traditions locales ; et Cadix en Espagne, ville côtière riche en histoire et en culture.

Lonely Planet souligne que son classement annuel Best In Travel s'appuie sur des critères de durabilité, d'accessibilité et d'originalité. Le guide recommande aux voyageurs de 2026 de privilégier des expériences locales et immersives, mettant en valeur les traditions, la gastronomie et les initiatives écotouristiques de chaque destination.

Pour la Tunisie, cette reconnaissance constitue une vitrine internationale majeure, renforçant sa position sur la scène touristique mondiale. Le pays se voit ainsi offrir une visibilité accrue auprès des touristes internationaux, avec un intérêt particulier pour le tourisme culturel, historique et naturel. Cette distinction arrive à un moment stratégique où la Tunisie intensifie ses efforts pour moderniser son offre touristique et diversifier ses expériences pour les visiteurs.

Avec cette sélection, Lonely Planet confirme son rôle de référence dans le domaine du tourisme mondial et offre aux voyageurs une source fiable pour planifier leurs aventures autour du globe, tout en mettant en avant la Tunisie comme une destination incontournable pour 2026.