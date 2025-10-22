Tunisie: Collision de métros à Tunis - La Transtu évoque une erreur humaine

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le président-directeur général de la Société des Transports de Tunis (Transtu), Abderraouf Salah, a annoncé qu'une erreur humaine est à l'origine de la collision entre deux rames de métro, survenue il y a deux jours à la station Meftah Saadallah dans la capitale.

Selon les premières conclusions de l'enquête interne, la rame du métro n°3 a percuté par l'arrière celle du métro n°5, alors qu'elles circulaient sur la même voie.

Le choc a fait 47 blessés, immédiatement pris en charge par les secours et évacués vers les hôpitaux les plus proches, a précisé Salah lors d'une intervention sur la radio Jawhara FM.

Le responsable a indiqué que la majorité des passagers blessés ont quitté les hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires.

Deux cas ont toutefois nécessité une prise en charge plus lourde : un agent de sécurité interne de la Transtu, victime d'une fracture ouverte, a été opéré avec succès et transféré à l'hôpital La Rabta pour suivi médical et un passager souffrant d'une fracture à la cheville a également subi une intervention chirurgicale et se trouve dans un état de santé stable.

Salah a ajouté que les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités définitives et de prévenir toute récidive.

Cet incident a relancé le débat sur la sécurité du réseau de métro léger de Tunis et sur la nécessité de moderniser les systèmes de signalisation et de contrôle.

