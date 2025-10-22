Le comité olympique égyptien a annoncé hier, mardi 21 octobre 2025, le renvoi du duo de tennis de table, Omar Assar et Mahmoud Ashraf, ainsi que leur directeur technique, devant le comité d'éthique afin d'ouvrir une enquête, suite à la crise survenue en Tunisie lors de leur participation au Championnat d'Afrique sous les couleurs de l'équipe nationale égyptienne.

Dans un communiqué, le Comité a précisé que « le comité d'éthique, présidé par le Général Cherif El Gmati appliquera le code de conduite éthique, dont l'activation a été annoncée par le conseil d'administration du Comité olympique égyptien ».

Le communiqué a appelé « tous les membres du système olympique au sein des fédérations sportives à l'impératif respect de l'éthique et à la promotion des valeurs et de la morale entre tous », tout en insistant sur le fait qu'elle rejette « toute transgression des règles du code de conduite éthique, dans la forme et le fond », et qu'elle « fera face à tout manquement aux règles de l'éthique avec la plus grande fermeté et rigueur ».

Le joueur de l'équipe nationale égyptienne de tennis de table, Omar Assar, avait eu une vive altercation avec son coéquipier, Mahmoud Ashraf, lors du match de l'équipe contre le Niger, dans le cadre du Championnat de tennis de table. Il a cependant présenté des excuses officielles par la suite.