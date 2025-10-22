Tunisie: Saïed dénonce l'exclusion d'un 'pays frère' de la campagne d'exportation des dattes tunisiennes

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi 21 octobre 2025, au palais de Carthage, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Bencheikh.

Selon un communiqué de la présidence, la rencontre a porté sur la saison agricole actuelle et les préparatifs de la campagne d'exportation, notamment celle des dattes tunisiennes, dont la récolte s'annonce exceptionnellement abondante cette année.

À cette occasion, le chef de l'État a vivement réagi à la publication d'un communiqué évoquant l'exclusion d'un pays frère de la campagne d'exportation des dattes tunisiennes, qualifiant cette démarche d'« irresponsable ». Kais Saïed a affirmé qu'il demandera des comptes à l'auteur de ce document, soulignant que la Tunisie oeuvre aujourd'hui à ouvrir de nouveaux marchés pour valoriser ses dattes locales, symbole de son patrimoine agricole.

« Nos frères demeureront toujours nos frères, malgré les divergences d'approches ou de positions », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nos choix sont souverains, et nous n'accepterons plus jamais d'ingérence dans nos décisions. »

Le président Saïed a par ailleurs salué la récolte record enregistrée cette année dans plusieurs filières agricoles, notamment les dattes, le blé et l'huile d'olive, rendue possible grâce aux pluies bénéfiques tombées après plusieurs années de sécheresse.

Afin de tirer le meilleur parti de cette production exceptionnelle, il a ordonné de renforcer le soutien aux petits agriculteurs, en particulier pour les opérations d'extraction, de stockage et de financement, à travers la simplification des procédures de crédits.

Il a également appelé à accélérer l'exportation de l'huile d'olive tunisienne vers de nouveaux marchés, tout en insistant pour que les produits soient conditionnés localement et porteurs du drapeau tunisien, afin d'assurer leur visibilité et leur valorisation à l'international.

