Tunisie: Hazar Chebbi nommée Directrice Générale de Pluxee Tunisie

Pluxee Tunisie, filiale du Groupe Pluxee International et leader des solutions d'avantages sociaux et d'engagement des employés, annonce une évolution de sa gouvernance pour soutenir sa dynamique de croissance et d'innovation.

Hazar Chebbi est nommée Directrice Générale de Pluxee Tunisie. Jusqu'ici Directrice Marketing, Produits et Expérience Client, Hazar Chebbi a été un pilier dans la transformation de l'entreprise, en développant de nouvelles offres et en plaçant l'expérience client au coeur de la stratégie.

Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission de poursuivre la trajectoire de croissance de Pluxee Tunisie, de renforcer son positionnement digital et d'enrichir ses solutions au service des entreprises et de leurs collaborateurs.

Slim Ben Ammar, qui a joué un rôle déterminant dans la construction d'une robuste position de leader sur le marché tunisien depuis 1998, et plus récemment au Maroc est désormais porté à la tête du Conseil d'Administration de Pluxee Tunisie. Il continuera parallèlement à se consacrer au développement de la filiale marocaine entant que DG de Pluxee Maroc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette nouvelle gouvernance illustre la volonté du groupe de s'appuyer sur des leaders engagés pour renforcer la proximité client, accélérer la transformation digitale et consolider le rôle de Pluxee comme acteur majeur du bien-être au travail en Tunisie.