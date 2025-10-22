Tunisie: Hazar Chebbi nommée Directrice Générale de Pluxee Tunisie

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Pluxee Tunisie, filiale du Groupe Pluxee International et leader des solutions d'avantages sociaux et d'engagement des employés, annonce une évolution de sa gouvernance pour soutenir sa dynamique de croissance et d'innovation.

Hazar Chebbi est nommée Directrice Générale de Pluxee Tunisie. Jusqu'ici Directrice Marketing, Produits et Expérience Client, Hazar Chebbi a été un pilier dans la transformation de l'entreprise, en développant de nouvelles offres et en plaçant l'expérience client au coeur de la stratégie.

Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission de poursuivre la trajectoire de croissance de Pluxee Tunisie, de renforcer son positionnement digital et d'enrichir ses solutions au service des entreprises et de leurs collaborateurs.

Slim Ben Ammar, qui a joué un rôle déterminant dans la construction d'une robuste position de leader sur le marché tunisien depuis 1998, et plus récemment au Maroc est désormais porté à la tête du Conseil d'Administration de Pluxee Tunisie. Il continuera parallèlement à se consacrer au développement de la filiale marocaine entant que DG de Pluxee Maroc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette nouvelle gouvernance illustre la volonté du groupe de s'appuyer sur des leaders engagés pour renforcer la proximité client, accélérer la transformation digitale et consolider le rôle de Pluxee comme acteur majeur du bien-être au travail en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.