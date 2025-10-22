Tunisie: Sfax - Chihia sans voiture...

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Municipalité de Chihia, en collaboration avec le Réseau des villes méditerranéennes, organise le dimanche 26 octobre 2025 une "Journée sans voitures" dans le cadre du programme de mobilité active et intelligente de la région de Sfax, placé sous le slogan "Chihia respire".

Cette initiative vise à sensibiliser les citoyens à l'importance des modes de déplacement propres et à réduire la pollution liée au trafic routier. Au programme : ateliers éducatifs, activités sportives et récréatives, concours de dessin et actions de sensibilisation autour des transports durables.

La manifestation s'inspire d'expériences similaires organisées à Tunis, notamment sur l'avenue Habib Bourguiba, où la "Journée sans voitures" est devenue un rendez-vous annuel favorisant un environnement urbain plus sain.

Cette première édition à Chihia ambitionne d'encourager les habitants à adopter une mobilité plus responsable et à s'approprier l'espace public autrement.

