Tunisie: Les dattes de Tamaghza menacées de pourrissement faute de vente

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Plusieurs agriculteurs dans la délégation de Tamaghza (gouvernorat de Tozeur) font face à des difficultés pour écouler leur production de dattes cette saison.

En effet, seulement 40% de la récolte a été vendue sur pied jusqu'à présent alors qu'une part importante de la production n'a pas était cueillie notamment en l'absence d'unité de conditionnement dans la région, outil essentiel pour stocker les dattes en attendant leur commercialisation, a indiqué à l'Agence TAP, Karim Ben Chaâbane,membre de l'Union locale de l'agriculture.

S'agissant des prix, la même source a précisé que, bien qu'ils soient jugés corrects, ils ne couvrent pas les coûts de production. Les dattes sont vendues au détail dans la délégation à des prix oscillant actuellement entre 5 et 7 dinars le kilogramme.

La délégation montagneuse de Tamaghza est réputée pour produire certaines des meilleures dattes de la variété Deglet Nour ainsi que les dattes locales de type Motlag et Alig ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.