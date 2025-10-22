Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - La collecte des données biométriques pour les candidats de la diaspora lancée

Le Commissariat du Hadj de Côte d'Ivoire poursuit activement la préparation du pèlerinage à La Mecque pour l'année 2026. Dans un communiqué rendu public le 21 octobre 2025, la Coordination de la collecte des données biométriques a invité l'ensemble des candidats de la diaspora ayant déjà effectué leur paiement au Trésor public à entamer la nouvelle étape du processus : la collecte de leurs données biométriques.

Cette opération, essentielle à la validation définitive des inscriptions au Hadj 2026, concerne tous les pèlerins ivoiriens résidant à l'étranger. À cet effet, les candidats sont invités à rejoindre le groupe WhatsApp officiel du Commissariat (+225 05 05 02 30 87), spécialement créé pour faciliter la communication et la coordination des rendez-vous.

Ils doivent ensuite prendre contact avec l'équipe en charge de la diaspora afin de convenir de la date, de l'heure et du lieu de leur enregistrement biométrique. Le communiqué précise également que chaque candidat devra se présenter muni de son passeport, du reçu de paiement au Trésor et du formulaire définitif d'inscription.

Selon le Commissariat du Hadj, cette étape est obligatoire pour la validation de l'inscription au pèlerinage de 2026. L'institution souligne compter sur la réactivité et la collaboration des candidats afin d'assurer le bon déroulement de cette opération d'envergure.

En rappel, la collecte des données biométriques vise à sécuriser le processus d'identification des pèlerins et à faciliter la gestion administrative du Hadj, en parfaite conformité avec les exigences des autorités saoudiennes et ivoiriennes.

Le Commissariat du Hadj réaffirme ainsi son engagement à garantir un encadrement rigoureux et transparent de l'ensemble des pèlerins ivoiriens, en particulier ceux de la diaspora, pour un Hadj 2026 bien organisé et sans encombre.