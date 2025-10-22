Togo: Coopération universitaire en croissance avec la Turquie

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Dans le cadre des célébrations marquant les 55 ans de l'Université de Lomé, la Turquie était mardi l'invité d'honneur de l'établissement public.

Prenant la parole lors de l'événement, l'ambassadrice Muteber Kiliç a dressé un bilan positif de la coopération universitaire entre la Turquie et le Togo. Un an après l'inauguration du Centre d'études et de recherches turques au sein de l'université, vingt étudiants togolais y ont déjà terminé leur formation avec succès. Un chiffre appelé à croître selon la diplomate.

Elle a également rappelé que les liens entre les établissements turcs et l'Université de Lomé se renforcent d'année en année. En plus des échanges académiques, plusieurs bourses d'études sont accordées aux étudiants togolais pour poursuivre leur cursus en Turquie.

La diplomate a insisté sur la volonté de son pays de continuer à approfondir cette coopération qu'elle considère comme un levier durable du développement.

La célébration a également été ponctuée par une exposition autour du "tezhip", un art classique turc d'enluminure utilisé pour sublimer la calligraphie.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.