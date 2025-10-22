Afrique: Le Togo au coeur de l'intégration économique africaine

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Du 3 au 5 novembre, Lomé deviendra la capitale africaine du commerce et de l'investissement à l'occasion de la 3e édition de Biashara Africa, le forum dédié à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

L'événement se tiendra au Palais des congrès de Lomé et réunira décideurs publics, investisseurs, chefs d'entreprises, institutions régionales et experts du continent, indique Le Messager paru mercredi.

Après Kigali en 2024, c'est au tour du Togo d'accueillir ce grand rendez-vous panafricain, placé sous le signe de l'intégration économique, de la coopération régionale et du développement durable.

Biashara Africa vise à stimuler les échanges commerciaux intra-africains, encourager les investissements stratégiques et renforcer les synergies entre les acteurs économiques du continent.

