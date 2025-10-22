Sénégal: L'armée lance un projet de construction citoyenne pour jeunes lycéens

Dakar — L'armée sénégalaise annonce avoir mis en place un projet de renforcement de la construction citoyenne destiné aux jeunes lycéens, dont la phase pilote démarre ce mercredi 23 octobre.

Dénommé "Waajal Xale Yi", ce projet est le fruit d'un partenariat entre le ministère des Forces armées et celui de l'Education nationale, selon un communiqué transmis à l'APS.

"Ce programme qui entre dans le cadre du concept 'armée-nation' implique des activités de développement de l'esprit civique, des travaux d'intérêt général, des ballades citoyennes et des séances d'instruction et de sensibilisation sur certains défis sociaux, tels que l'émigration clandestine ou la préservation de l'environnement", détaille le communiqué.

La phase pilote du projet débute les 23 et 25 octobre 2025, par un programme commun sur l'étendue du territoire national à travers les différentes zones militaires, notamment à Dakar (lycée John Fitzgerald Kennedy, Seydina Limaoulaye et Abdoulaye Sadji).

Il y a ensuite les zones militaires de Saint-Louis (lycée Ameth Fall), Louga (lycée Malick Sall), Matam (lycée Fadel Kane), Kaolack (lycée Valdiodio Ndiaye, Fatick (lycée Coumba Ndoffène Diouf, Kaffrine (lycée Babacar Cobar Ndao), Tambacounda (lycée Mame Cheikh Mbaye).

Les zones militaires de Kédougou (lycée Maciré Ba), Ziguinchor (lycée Djignabo Bassène), Kolda (lycée Alpha Molo Baldé), Sédhiou (lycée Ibou Diallo), Thiès (lycée Malick Sy) et Diourbel (lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba) sont également concernées.

La phase pilote de ce programme "se poursuivra jusqu'au 15 décembre au niveau de chaque zone militaire selon des programmes décentralisés qui feront l'objet de communiqués au plan local", selon l'armée.