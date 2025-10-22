Sénégal: Ligue des champions d'Asie - Koulibaly marque son sixième but avec Al-Hilal

22 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a inscrit, mardi, son sixième but toutes compétitions confondues avec Al-Hilal depuis son arrivée au club saoudien en 2023, à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des champions d'Asie.

Al Hilal s'est imposé, 3-1, devant le club qatari d'Al-Sadd.

Le capitaine des Lions du Sénégal est passeur décisif sur le premier but de son équipe, avant d'inscrire le deuxième but.

C'est la troisième fois que l'ancien joueur du club anglais de Chelsea (2022-2023) est passeur à Al-Hilal.

Al-Hilal est le club le plus titré de la Ligue des champions d'Asie avec quatre trophées.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.