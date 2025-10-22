Sénégal: Ligue des champions d'Asie - Koulibaly marque son sixième but avec Al-Hilal

Dakar — Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a inscrit, mardi, son sixième but toutes compétitions confondues avec Al-Hilal depuis son arrivée au club saoudien en 2023, à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des champions d'Asie.

Al Hilal s'est imposé, 3-1, devant le club qatari d'Al-Sadd.

Le capitaine des Lions du Sénégal est passeur décisif sur le premier but de son équipe, avant d'inscrire le deuxième but.

C'est la troisième fois que l'ancien joueur du club anglais de Chelsea (2022-2023) est passeur à Al-Hilal.

Al-Hilal est le club le plus titré de la Ligue des champions d'Asie avec quatre trophées.