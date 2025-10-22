Sénégal: Une entreprise sociale veut contribuer à autonomiser 2500 femmes par l'accès à l'énergie

Dakar — IZILI Group, une entreprise sociale spécialisée dans l'accès à l'énergie et aux services numériques, vient de lancer un programme visant à autonomiser 2500 femmes entrepreneurs à travers l'Afrique, en leur donnant accès à des congélateurs solaires.

Selon Sandrine Marmolejo, la directrice opération de IZILI Group, ce programme lancé mardi à Dakar, vise spécifiquement des femmes avec des solutions de congélation solaire, pour leur permettre de créer plus de revenus, mais aussi augmenter la richesse dans leur propre pays, en partant de leur communauté et de leur foyer.

Le lancement de ce programme dénommé CooLHER coïncide avec les 10 ans de ce groupe présent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar mais aussi au Nigeria.

Sandrine Marmolejo juge ce projet important, car permettant un meilleur accès à la réfrigération, ce qui reste "un défi majeur" pour les femmes entrepreneures africaines confrontées à des difficultés dans l'accès au financement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nos principaux clients sont les foyers en zone rurale mais aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers des entrepreneurs, de petites boutiques avec des solutions un peu plus grandes comme des solutions de congélation, mais aussi des solutions de générateur solaire pour pouvoir équiper des petits business et les aider à avoir l'électricité tous les jours à des prix accessibles", a-t-elle expliqué.

Selon Magloire Ahouanmenou, le directeur de sa filiale au Sénégal, IZILI Group équipe plus de 200.000 foyers à travers le pays, avec un réseau de distribution couvrant l'ensemble du territoire sénégalais.

IZILI Group fournit des lanternes, dont des petits kits avec trois lampes, qui permettent à certaines catégories de la population de satisfaire des besoins primaires mais aussi de mener des activités génératrices de revenus, selon Magloire Ahouanmenou.