Sénégal: Kahi - La municipalité remet des fournitures scolaires aux écoles de la commune

Kahi (Kaffrine) — Les autorités municipales de Kahi, dans la région de Kaffrine (centre), ont offert des fournitures scolaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux écoles élémentaires et établissements d'enseignement arabo-islamique de cette commune, pour les accompagner dans le cadre de la rentrée de l'année scolaire.

Le matériel distribué mardi aux bénéficiaires comprend des lots de cahiers, deux photocopieuses, des nattes et d'autres accessoires destinés à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants.

Selon Aliou Sène, adjoint au maire de la commune de Kahi, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une tradition "bien ancrée" dans la commune, consistant chaque année à offrir des fournitures aux établissements scolaires d'enseignement français et arabe.

La cérémonie officielle de remise des fournitures s'est déroulée en présence des acteurs de l'école et des autorités locales.

En plus de cet appui, les autorités municipales de Kahi ont listé la réfection et la clôture de murs d'écoles comme faisant partie de leurs réalisations dans le domaine de l'éducation.

Elles disent avoir aussi conduit des activités de reboisement dans les établissements scolaires, sans compter le soutien de la municipalité aux étudiants ressortissants de la commune de Kahi.