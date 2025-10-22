Un camion en provenance de Ouagadougou et à destination de Dori a été arrêté pour contrôle le dirnanche l9 octobre 2O25, par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaya à l'entrée de ladite ville. Après une fouille minutieuse, les douaniers ont découvert cent (lOO) fûts de cyanure savamment dissimulés sous une cargaison de sacs vides de ciment.

Le véhicule ainsi que son contenu prohibé ont été conduits dans un lieu sécurisé pour la suite de la procédure.

Substance hautement réglementée, le cyanure n'est pas seulement un produit chimique dangereux : il représente une véritable menace pour la sécurité nationale lorsqu'il échappe au contrôle de l'État. Utilisé dans les activités minières, il peut aussi servir à la fabrication d'explosifs ou à des activités illégales susceptibles d'alimenter les réseaux terroristes.

Sa circulation clandestine accroît donc le risque d'empoisonnement des populations, de dégradation de l'environnement et de détournement à des fins destructrices.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En interceptant ce convoi, la Douane a ainsi prévenu un potentiel usage criminel du produit et contribué à la sécurisation du territoire national, au moment où le pays livre une bataille déterminante contre les forces du désordre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mode opératoire témoigne d'une organisation de plus en plus sophistiquée des trafiquants, utilisant des cargaisons anodines comme paravent. Cette méthode rappelle d'autres cas récents, où la vigilance des brigades a permis de mettre la main sur des cargaisons illicites de nature similaire.

Face à cette situation, le Directeur général des Douanes, l'lnspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, a félicité les agents pour leur professionnalisme avant d'adresser un appel appuyé à la responsabilité citoyenne. Il invite les acteurs du transport et de la logistique, qu'ils oeuvrent dans le fret ou le transport de passagers, à signaler toute activité suspecte ou chargement douteux dont ils auraient connaissance.

« La Douane ne peut agir efficacernent que si chaque citoyen devient un rnaillon de la vigilance collective. Chacune de ces saisies représente un pas de plus dans la reconquête de notre territoire et dans la reconstruction du Burkina Faso », a-t-il souligné.

Cette saisie, au-delà de sa portée opérationnelle, traduit la détermination constante de l'administration des Douanes à protéger la Nation contre toutes les formes de trafic mettant en péril la sécurité, la santé publique et l'environnement.

Elle rappelle que, sur les routes du pays, la vigilance douanière demeure un rempart essentiel dans la défense du bien commun.

SCRP-DGD