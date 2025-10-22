Nigeria: Un tribunal oblige deux TikTokeurs à se marier après s'être embrassés sur les réseaux sociaux

Un tribunal de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, a ordonné à la police islamique de conclure le mariage entre deux célébrités de TikTok, qui sont accusés d'avoir publié une vidéo « indécente ». Idris Mai Wushirya est un influenceur qui partage régulièrement sur son compte TikTok des vidéos de lui et de Basira Yar Guda. Sur TikTok, ils jouent aux nouveaux mariés, et les autorités ont décidé de les obliger à concrétiser leur union.

Idris Mai Wushirya et Basira Yar Guda avaient diffusé des vidéos les montrant en train de s'embrasser et de se serrer dans les bras, des actes jugés indécents dans la société musulmane conservatrice de Kano. Le TikTokeur, qui a déjà eu plusieurs fois des démêlés avec les autorités pour des vidéos jugées « indécentes », a été arrêté et placé en détention provisoire.

Kano est l'un des douze États à majorité musulmane où la charia coexiste avec le droit commun. Le tribunal a demandé à l'Hisbah, la police de la charia, de marier les deux influenceurs « puisqu'ils sont tellement amoureux qu'ils l'affichent sur TikTok ». « Le tribunal a ordonné que le mariage soit célébré dans un délai de deux mois », ajoute Baba-Jibo Ibrahim, porte-parole judiciaire de l'État de Kano.

Un responsable de la Hisbah a confirmé avoir reçu l'ordonnance du tribunal lundi 20 octobre et avoir déjà commencé les préparatifs du mariage. « Bien que le tribunal ait déclaré que nous devions célébrer le mariage dans les 60 jours, nous sommes déterminés à le faire dès que possible », a affirmé à l'AFP Abba Sufi, directeur général de la Hisbah.

En islam, le mariage n'est valide que si toutes les parties donnent leur consentement explicite et, selon le chef de l'Hisbah, c'est chose faite. Les parents d'Idris Mai Wushirya aussi, après avoir été convoqué au poste lundi. La police s'efforce à joindre ceux de Basira Yar Guda, qui habitent dans un autre État, à plus de 300 kilomètres de Kano.

La Hisbah arrête et condamne régulièrement des influenceurs dont elle juge les contenus publiés sur les réseaux sociaux « immoraux ».