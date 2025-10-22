Niger: Un ressortissant américain enlevé à Niamey

Au Niger, un ressortissant Américain a été enlevé dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 octobre à Niamey. Selon les premières informations de RFI, il s'agit d'un pilote opérant dans l'humanitaire.

C'est ce que nous confirment les milieux sécuritaires à Niamey. Il s'agit d'un pilote américain âgé de 48 ans, qui travaille pour une mission évangélique humanitaire.

Il a été enlevé par trois hommes cette nuit dans sa résidence située au quartier Château 1 de Niamey, à proximité du grand hôtel Bravia, en plein centre-ville. Cette zone résidentielle abrite plusieurs organisations internationales présentes dans le pays. Une zone très sécurisée, car le palais présidentiel se situe à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'enlèvement.

Aucune revendication

Pour l'instant, aucune revendication n'a été avancée et les services de sécurité du Niger sont mobilisés depuis ce mercredi matin.

Il ne s'agit pas du premier kidnapping d'un ressortissant étranger en sol nigérien. Rien que cette année, entre janvier et avril, une Autrichienne et une Suisso-Nigérienne ont été capturées à Agadez, ainsi que cinq travailleurs indiens dans la région de Tillabéri, près de Niamey.

Mais c'est la première fois depuis 2011 que l'enlèvement d'un étranger se déroule en plein coeur de la capitale. La dernière fois, il s'agissait de deux jeunes Français, capturés en plein Niamey dans le restaurant Le Toulousain par les terroristes d'al-Qaïda au Maghreb islamique. Les deux otages avaient finalement trouvé la mort dans une tentative de sauvetage des Forces spéciales françaises.