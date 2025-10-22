Madagascar: Passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau Premier ministre

À Madagascar, une cérémonie de passation officielle a pris place ce mercredi 22 octobre au Palais de la primature. Le Premier ministre Ruphin Fortunat Zafisambo, nommé le 6 octobre par Andry Rajoelina en pleine crise, a passé le relai à Herintsalama Rajaonarivelo. Cet économiste de formation, patron de banque et chef d'entreprise, a été désigné lundi à ce poste par le « président de la Refondation de Madagascar », le colonel Michael Randrianirina. Celui-ci a prononcé un discours esquissant de premières orientations, alors qu'on attend toujours la nomination d'un nouveau gouvernement sur la Grande Île.

Les deux hommes se tiennent côte à côte, le Premier ministre sortant dans sa tenue de haut gradé, son successeur vêtu d'un costume sombre. L'image d'une passation apaisée, alors que le personnel administratif et politique est en passe d'être entièrement renouvelé.

Avec une « tolérance zéro » pour les malversations, a répété Herintsalama Rajaonarivelo. « La constitution du gouvernement va se faire incessamment sous peu et ce sera un gouvernement tourné vers l'action, la transparence et la redevabilité. Nous ne tolèrerons aucune forme de mauvaise gestion, de corruption ou d'abus de pouvoir. Nous allons rétablir la bonne gestion des ressources et des biens publics », a-t-il déclaré.

La Gen Z méfiante

Les nouvelles autorités malgaches poursuivent leurs consultations avec prudence, alors qu'une polémique a éclaté après la nomination d'Herintsalama Radjaonarivelo, jugé trop proche de l'ancien pouvoir. « Les principaux piliers de la Refondation sont le respect qui redonne de la valeur, le fihavanana - le vivre ensemble malgache - et la collaboration pour aller vers un vrai développement. Une nouvelle page s'ouvre, arrêtons de nous juger, et travaillons tous ensemble », ajoute le Premier ministre.

La Gen Z, défiante et critique, a mis en garde sur ses réseaux : « aucune magouille, aucun retour d'anciens dinosaures ne passera inaperçu ».