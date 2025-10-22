Madagascar: Passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau Premier ministre

22 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Liza Fabbian

À Madagascar, une cérémonie de passation officielle a pris place ce mercredi 22 octobre au Palais de la primature. Le Premier ministre Ruphin Fortunat Zafisambo, nommé le 6 octobre par Andry Rajoelina en pleine crise, a passé le relai à Herintsalama Rajaonarivelo. Cet économiste de formation, patron de banque et chef d'entreprise, a été désigné lundi à ce poste par le « président de la Refondation de Madagascar », le colonel Michael Randrianirina. Celui-ci a prononcé un discours esquissant de premières orientations, alors qu'on attend toujours la nomination d'un nouveau gouvernement sur la Grande Île.

Les deux hommes se tiennent côte à côte, le Premier ministre sortant dans sa tenue de haut gradé, son successeur vêtu d'un costume sombre. L'image d'une passation apaisée, alors que le personnel administratif et politique est en passe d'être entièrement renouvelé.

Avec une « tolérance zéro » pour les malversations, a répété Herintsalama Rajaonarivelo. « La constitution du gouvernement va se faire incessamment sous peu et ce sera un gouvernement tourné vers l'action, la transparence et la redevabilité. Nous ne tolèrerons aucune forme de mauvaise gestion, de corruption ou d'abus de pouvoir. Nous allons rétablir la bonne gestion des ressources et des biens publics », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Gen Z méfiante

Les nouvelles autorités malgaches poursuivent leurs consultations avec prudence, alors qu'une polémique a éclaté après la nomination d'Herintsalama Radjaonarivelo, jugé trop proche de l'ancien pouvoir. « Les principaux piliers de la Refondation sont le respect qui redonne de la valeur, le fihavanana - le vivre ensemble malgache - et la collaboration pour aller vers un vrai développement. Une nouvelle page s'ouvre, arrêtons de nous juger, et travaillons tous ensemble », ajoute le Premier ministre.

La Gen Z, défiante et critique, a mis en garde sur ses réseaux : « aucune magouille, aucun retour d'anciens dinosaures ne passera inaperçu ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.