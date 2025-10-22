Madagascar: Revue scientifique du pays - Dernier jour pour la soumission d'articles

Initialement fixée au 15 octobre 2025, la date de clôture de la soumission d'articles scientifiques pour faire l'objet d'une publication dans la Revue Scientifique de Madagascar (RSM) Volume 1, a été prolongée au 22 octobre 2025. Ce jour est ainsi le dernier jour de soumission pour les enseignants-chercheurs et étudiants désirant faire une publication dans la RSM.

La RSM, produit de la redynamisation de la revue « Revue pour le Développement », est une revue semestrielle d'édition scientifique numérique, qui constitue la première plateforme nationale d'édition électronique de Madagascar. La revue est éditée par le Centre de Documentation d'Information Scientifique et Technique (CIDST), lui-même rattaché à la Direction générale de la Recherche Scientifique au sein du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Quatre domaines

Les articles scientifiques attendus dans le cadre de la RSM devront comporter un résumé de 250 mots au maximum, et devront traiter des domaines suivants : Sciences Biologiques ; Médecine ; Sciences de l'Homme et Société ; Sciences Technologiques. Les articles soumis dans le cadre d'une publication dans la RSM devront être issus de travaux originaux qui n'ont jamais fait l'objet de publication, avec des méthodologies scientifiques solides et des résultats qui datent 2 ans avant la date de publication.

Les propositions seront soumises à des reviewers ou évaluateurs composés de professeurs et de professeurs titulaires bénévoles malgaches de renommée internationale. Après plusieurs étapes d'évaluation, la publication de la version finale est prévue le 31 janvier 2026.