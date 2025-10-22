Madagascar: Tempête tropicale Chenge - Approche progressive du Nord du pays

Aucune alerte cyclonique n'est actuellement décrétée par la Direction générale de la météorologie. L'évolution de la tempête tropicale Chenge est suivie de près par cette organisation.

« Selon les observations de ce matin, l'environnement reste modérément favorable, ce qui permet à la tempête de conserver son intensité actuelle. » C'est ce qu'on peut lire dans le bulletin spécial sur les conditions météorologiques à Madagascar publié par la direction générale de la météorologie, hier dans la matinée. Le centre de la tempête tropicale modérée Chenge se situait à environ 1807 km à l'est-nord-est d'Antsiranana vers 9 heures locales. Le système était classé comme tempête tropicale modérée, avec des vents moyens d'environ 85 km/h accompagnés de rafales atteignant 120 km/h.

La lecture du bulletin du service météo du pays nous informe qu'au cours des six dernières heures, elle s'est déplacée vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 15 km/h.

Évolution

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les cinq prochains jours, la tempête devrait poursuivre sa trajectoire vers l'ouest-sud-ouest. « La structure générale du système devrait rester stable, et Chenge conserverait son intensité de tempête tropicale modérée pendant les trois premiers jours », peut-on lire dans le bulletin météo. Un affaiblissement progressif serait également prévu à l'approche du nord de Madagascar vers la fin de la semaine.

Même si le système ne devrait pas avoir d'influence directe sur le temps à Madagascar dans les deux prochains jours et que la tempête ne menace pas directement Madagascar, les nuages qui lui sont associés pourraient entraîner des pluies sur la partie Est de Madagascar à partir de vendredi 24 octobre prochain. Les conditions en mer deviendront plus mauvaises sur les côtes nord et nord-est, avec de fortes houles et des vents violents. Des avis de vigilance seront émis à ce sujet », conclut la direction générale de la météo.