Madagascar: Pétanque - Championnat du monde jeunes - Clarito, Nathanaël, Mitia et Sarobidy en quête de gloire en Espagne

22 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Quatre jeunes talents malgaches, Clarito, Nathanaël, Mitia et Sarobidy, s'envolent pour les Championnats du monde de pétanque juniors à Isla Cristina, en Espagne, du 23 au 26 octobre 2025. Portés par l'élan de la Fédération Sports Boules Malgache, ils visent l'excellence en tir de précision, doublette et triplette mixte.

La pétanque malgache s'apprête à briller sur la scène internationale. Ce mardi, la délégation de Madagascar a pris le départ pour les Championnats du monde de pétanque jeunes, qui se tiendront du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, dans la province de Huelva en Espagne. Composée de quatre athlètes prometteurs : Clarito, Nathanaël, Mitia et Sarobidy, l'équipe nationale vise les podiums dans plusieurs catégories. Sélectionnés au terme d'un processus rigoureux, ces deux garçons et deux filles représenteront la Grande Île avec détermination.

Au programme de cette compétition : les boulistes malgaches concourent dans l'épreuve de tir de précision, la doublette mixte et la triplette mixte. Ces épreuves, qui demandent à la fois précision technique et esprit d'équipe, mettront à l'épreuve les compétences des jeunes boulistes malgaches face à des adversaires venus du monde entier. La Fédération Sports Boules Malgache (FSBM) n'a pas caché son enthousiasme et sa gratitude.

« Nous adressons nos remerciements au nom de la grande famille de la pétanque malgache à tous les supporters, responsables de tous niveaux, bienfaiteurs et partenaires qui ont rendu possible ce départ. Nous encourageons ces enfants, ces jeunes, à se surpasser et à atteindre les sommets », exprime la FSBM. Cette participation marque un moment clé pour le développement de la pétanque à Madagascar, un sport qui gagne en popularité auprès de la jeunesse.

