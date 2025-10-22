Madagascar: Rugby - Reprise des championnats, prévue le 2 novembre

22 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Retour sur les terrains. Après un mois de pause engendrée par la conjoncture nationale, la reprise des compétitions entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel, à l'exception de certains événements sportifs annulés définitivement pour cette saison.

Pour le Malagasy Rugby, le retour des championnats TOP 12 et TOP 20 est annoncé pour le dimanche 2 novembre. Le président Marcel Rakotomalala a expliqué que cette suspension visait à éviter toute confusion avec les manifestations des Gen Z. Les matchs reprendront donc avec la suite de la première journée. Aucun changement n'est prévu dans le calendrier, et trois rencontres des élites fédérales s'annoncent explosives.

COSFA, champion en titre, rencontrera Mang'Art Manjakaray. Les malheureux finalistes de FTM s'opposent aux ogres de 3FB, tandis que UASC Cheminot sera à la prise de TFA Anatihazo. Ces confrontations seront précédées par deux matchs de la première division féminine. Du côté du stade annexe, les équipes pensionnaires du championnat Fédéral 2 seront également en action. Par ailleurs, les entraînements des équipes nationales n'ont pas connu de pause. Les Makis, aussi bien hommes que dames, ont continué à occuper le terrain durant cette période.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Makis Ladies 7's se préparent activement pour le tournoi Africa Women's 7s Tournament, prévu à Nairobi au Kenya les 15 et 16 novembre prochains. Les Makis à VII hommes, quant à eux, participeront aux World Rugby Challenger Series, un véritable tremplin vers les rencontres de haut niveau mondial. Les deux premières étapes se joueront à Dubaï les 17 et 18 puis les 24 et 25 janvier 2026. Les deux sélections poursuivent leurs entraînements au Stade Makis Andohatapenaka, avec en ligne de mire des échéances internationales majeures.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.