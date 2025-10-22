Madagascar: Rugby - Reprise des championnats, prévue le 2 novembre

Retour sur les terrains. Après un mois de pause engendrée par la conjoncture nationale, la reprise des compétitions entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel, à l'exception de certains événements sportifs annulés définitivement pour cette saison.

Pour le Malagasy Rugby, le retour des championnats TOP 12 et TOP 20 est annoncé pour le dimanche 2 novembre. Le président Marcel Rakotomalala a expliqué que cette suspension visait à éviter toute confusion avec les manifestations des Gen Z. Les matchs reprendront donc avec la suite de la première journée. Aucun changement n'est prévu dans le calendrier, et trois rencontres des élites fédérales s'annoncent explosives.

COSFA, champion en titre, rencontrera Mang'Art Manjakaray. Les malheureux finalistes de FTM s'opposent aux ogres de 3FB, tandis que UASC Cheminot sera à la prise de TFA Anatihazo. Ces confrontations seront précédées par deux matchs de la première division féminine. Du côté du stade annexe, les équipes pensionnaires du championnat Fédéral 2 seront également en action. Par ailleurs, les entraînements des équipes nationales n'ont pas connu de pause. Les Makis, aussi bien hommes que dames, ont continué à occuper le terrain durant cette période.

Les Makis Ladies 7's se préparent activement pour le tournoi Africa Women's 7s Tournament, prévu à Nairobi au Kenya les 15 et 16 novembre prochains. Les Makis à VII hommes, quant à eux, participeront aux World Rugby Challenger Series, un véritable tremplin vers les rencontres de haut niveau mondial. Les deux premières étapes se joueront à Dubaï les 17 et 18 puis les 24 et 25 janvier 2026. Les deux sélections poursuivent leurs entraînements au Stade Makis Andohatapenaka, avec en ligne de mire des échéances internationales majeures.