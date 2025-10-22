Madagascar: Réouverture de l'IFM - L'exposition «Madagascar, Terre des esprits » prolongée jusqu'au 31 octobre

22 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Après une fermeture de quelques jours, l'Institut français de Madagascar (IFM) annonce officiellement sa réouverture et prolonge jusqu'au 31 octobre 2025 l'exposition photographique « Madagascar, Terre des esprits », signée par le photographe Rijasolo. Présentée depuis le 9 septembre à Analakely, cette série en noir et blanc plonge au coeur de la spiritualité malgache et de ses multiples expressions.

À travers ses clichés puissants, Rijasolo explore la manière dont la foi et les croyances ancestrales façonnent les relations entre les individus, la nature et les ancêtres. L'artiste documente les pratiques rituelles comme le tromba, les lieux de culte, les objets symboliques, mais aussi les formes de syncrétisme entre traditions malgaches et christianisme. Chaque image capture la tension entre visible et invisible, entre le monde des vivants et celui des esprits.

Présentée pour la première fois à Madagascar après avoir été exposée à Visa pour l'Image à Perpignan, cette oeuvre photographique propose un regard profond sur la transmission des savoirs spirituels et la fragilité des liens sacrés menacés par les mutations du monde moderne.

L'exposition est accessible gratuitement du lundi au vendredi, de 9h à 17h, dans les salles de l'Institut français de Madagascar à Analakely.

