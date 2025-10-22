Angola: Le pays et la Chine préparent une réunion d'affaires

Luanda — L'Angola et la Chine, par l'intermédiaire de leurs chambres de commerce respectives, ont exprimé mardi leur intention d'organiser prochainement une réunion d'affaires à Luanda afin de promouvoir la diversification de l'économie angolaise et l'échange d'expériences technologiques et industrielles.

Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et l'ambassadeur de Chine, Zhang Bin.

Ce forum vise à approfondir les partenariats entre les secteurs privés des deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement et de transfert de connaissances techniques.

À l'occasion, les parties ont également discuté du lancement d'une initiative de coopération sino-sud-africaine pour soutenir la modernisation en Afrique, qui sera présentée lors du prochain sommet du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Cette initiative vise à renforcer les capacités africaines dans les domaines de la facilitation des échanges, du développement industriel durable, de la finance, de la paix et de la sécurité, mettant en avant la vision commune de la Chine et de l'Afrique face aux défis mondiaux du multilatéralisme et de l'économie mondiale.

Lors de l'audience, les parties ont examiné l'état actuel de la coopération bilatérale et multilatérale, en mettant l'accent sur les secteurs économique, technologique, industriel et des infrastructures.

Histoire de la coopération Angola-Chine

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la République populaire de Chine ont été établies en 1983, marquant le début d'un partenariat stratégique à long terme.

Depuis lors, les deux pays entretiennent une coopération solide et diversifiée, axée sur les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'agriculture, des télécommunications et de l'éducation.

La Chine est actuellement l'un des principaux partenaires économiques de l'Angola, ayant financé et participé à des projets structurants pour la réhabilitation et le développement du pays.

Cette relation repose sur les principes d'intérêt mutuel, de respect de la souveraineté et de promotion du développement durable, consolidant ainsi son statut de modèle de coopération Sud-Sud.