Angola: Des administrateurs municipaux angolais suivent une formation au Portugal

22 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MS/SB

Lubango — Vingt-deux administrateurs municipaux de différentes provinces angolaises participent depuis la semaine dernière à la deuxième phase d'une formation avancée sur la gouvernance locale au Portugal, a appris ANGOP auprès des participants.

Depuis le Portugal, Francisco Barros Leonardo, administrateur de la municipalité de Gambos (Huíla), a expliqué que cette formation, une initiative du ministère de l'Administration du Territoire, est divisée en plusieurs volets, portant sur la réforme et l'organisation administratives, l'aménagement du territoire et la durabilité, l'urbanisme et la gestion des ressources, les politiques publiques et la participation citoyenne, ainsi que la gestion stratégique et le leadership.

Participent également à cette deuxième phase les administrateurs municipaux de Cacuaco, Cubal, Porto Amboim, Mussende, Huambo, Londuimbali, Camacupa, Ombandja, Cuanhama, Tômbwa, Xassengue, Buco Zau, Cambundi Catembo, Menongue, Mavinga, Cabo Ledo, Luvo, Dande, Camanongue, Massangano et Lóvua.

Francisco Barros Leonardo a indiqué que les cours se déroulent à la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne et qu'il s'agit d'une formation intensive visant à renforcer les compétences des administrateurs locaux en matière de gestion, de planification et de mise en oeuvre des politiques publiques.

Selon lui, il s'agit d'une initiative qui contribue à approfondir leurs connaissances sur les sujets liés à l'organisation administrative, à la réforme administrative, à l'autonomie des collectivités locales et aux impacts positifs de la réforme administrative.

Le cours avancé sur la gouvernance locale offre également aux participants des connaissances sur l'aménagement du territoire, les instruments d'urbanisme, les entités administratives compétentes, les procédures urbaines, l'expropriation prévue par les plans d'urbanisme et l'urbanisme des villes.

Les cours, dispensés à l'Institut des Sciences Juridiques et Politiques de la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne, sont une initiative du Ministère de l'Administration du Territoire (MAT) et se terminent lundi prochain.

Du 30 juin au 10 juillet de cette année, 27 administrateurs ont été les premiers à bénéficier de cette initiative, dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle Division Politico-Administrative.

L'initiative est financée par le projet Njila et vise à renforcer les connaissances et les compétences techniques des responsables de la gestion municipale, ainsi qu'à promouvoir une gouvernance plus étroite, plus transparente et plus efficace, permettant aux municipalités d'offrir des services de meilleure qualité aux citoyens.

