Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement en faveur d'une transition économique bas carbone

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares, a réaffirmé ce mercredi à Luanda l'engagement de l'exécutif angolais à accélérer la transition économique bas carbone grâce à des politiques structurelles conciliant croissance économique, inclusion sociale et préservation de l'environnement.

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence intitulée « Carbone, finance verte et justice climatique : stratégies pour un développement durable », le gouvernant a souligné que le changement climatique n'était plus une prédiction mais une réalité, se traduisant par des sécheresses prolongées, des inondations, l'érosion des sols et la perte de biodiversité.

Nascimento Soares a insisté sur le fait que l'environnement ne devait pas être considéré comme un programme sectoriel, mais comme une question de survie nationale, plaidant pour une action stratégique et coordonnée entre l'État, le secteur privé et la société civile.

Selon le secrétaire d'État, l'Exécutif a renforcé son engagement en faveur du développement durable grâce à la création d'un marché national du carbone, soutenu par le programme de mécanismes de surveillance, de notification et de vérification (MRV), qui permettra la valorisation des écosystèmes nationaux et la mobilisation de financements climatiques.

« La finance verte est le moteur de la transition énergétique, et le système financier national doit intégrer des critères environnementaux et sociaux dans ses politiques de crédit, et le secteur privé doit considérer la durabilité comme une opportunité de compétitivité », a-t-il estimé.

Le gouvernant a réitéré que l'Angola a réalisé des progrès significatifs avec la Stratégie nationale sur le changement climatique (ENAC 2022-2035), la Contribution déterminée au niveau national (CDN) et le Plan national d'adaptation (UNAP), en plus de la création de la Plateforme nationale de surveillance, de notification et de vérification, et de l'élaboration du Plan national de réduction des émissions de méthane.

Il a également mentionné que l'engagement de l'Exécutif est aligné sur l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Accord de Paris, qui renforcent l'intégration des politiques environnementales, sociales et économiques pour garantir la justice climatique et le développement durable.

Le secrétaire d'État a appelé à des efforts conjoints entre les pays, le secteur privé et la société civile, soulignant que « chaque décision économique est aussi une décision environnementale, et que chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à façonner le monde que nous léguerons aux générations futures ».

L'événement, organisé par le magazine Econômica e Mercado, accueillera des experts nationaux et internationaux afin d'échanger sur les principaux défis et opportunités liés au développement durable.