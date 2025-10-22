Angola: Le Gouvernement réitère son engagement à lutter contre l'exploitation minière illégale

Luanda — L'Agence nationale des ressources minérales met en oeuvre des mesures administratives et juridiques pour régulariser les concessions minières inopérantes et lutter contre l'exploitation minière illégale dans le pays, a annoncé mardi le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correa Victor.

Dans une interview accordée à la presse en marge du Sommet minier d'Angola, événement favorisant l'échange d'expériences entre l'Angola et le Brésil, Jânio Correa a indiqué que l'Agence nationale des ressources minérales examinait les contrats en vigueur afin de vérifier leur conformité aux obligations légales et contractuelles.

Pour cette raison, a-t-il expliqué, des licences ont été retirées à certaines entreprises inopérantes.

Selon Jânio Correa Victor, l'existence d'entreprises titulaires de licences et sans activité opérationnelle constitue un obstacle au développement de l'exploitation minière nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a souligné que ce processus prend du temps et nécessite un soutien juridique, mais qu'il est essentiel de garantir la transparence et l'utilisation rationnelle des ressources minérales.

« L'exploitation minière illégale a des conséquences désastreuses, allant de la dégradation de l'environnement aux problèmes sociaux tels que le travail des enfants et les conflits communautaires », a-t-il averti.

Le secrétaire d'État a également ajouté que les diamants demeurent la principale production nationale, avec 14 millions de carats extraits l'année dernière, et que la production sera supérieure cette année.

Pour sa part, l'administrateur exécutif de l'Agence nationale des ressources minérales, João Chimuco, a assuré que des violations contractuelles de la part de certaines entreprises ont fait que celles-ci soient empêchées d'exercer l'activité minière.

Le directeur de l'Institut brésilien des mines, Gustavo Cruz, a quant à lui estimé que les échanges culturels avec l'Angola contribuaient à attirer les investissements dans le secteur.

La Conférence internationale sur l'exploitation minière (AIMC) a pour thème central « Exploitation minière, innovation et durabilité en Angola ».

L'événement vise à promouvoir l'échange d'expériences entre l'Angola et le Brésil, en renforçant le dialogue technique et institutionnel autour des défis et des opportunités de l'exploitation minière moderne.

L'initiative a réuni des autorités, des experts, des entreprises et des organisations de la société civile afin de promouvoir des solutions innovantes et durables pour le développement du secteur minier angolais.

La rencontre aborde la planification stratégique et les investissements pour l'avenir de l'exploitation minière en Angola, les tendances mondiales et les minéraux critiques, l'innovation et la durabilité des matériaux, les opportunités en matière de licences environnementales et de réglementation, l'ingénierie géotechnique et les enseignements tirés, ainsi que le leadership féminin et la diversité dans le secteur minier.