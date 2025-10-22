Angola: Une diplomate présente ses lettres de créance à l'OIF

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — L'ambassadrice Maria Cândida Teixeira a présenté mardi ses lettres de créance en tant que représentante de l'Angola auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la cérémonie s'est déroulée au siège de l'OIF à Paris et a été présidée par la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo.

À l'issue de la cérémonie officielle, les deux entités ont tenu une réunion de travail au cours de laquelle les axes prioritaires de coopération entre l'Angola et l'OIF ont été analysés, notamment la formation de formateurs en français, l'intégration du français dans les cursus scolaires et professionnels, et la préparation de la 46e session ministérielle de l'OIF, qui se tiendra en novembre à Kigali, au Rwanda.

À l'occasion, Louise Mushikiwabo a souligné le caractère positif de l'adhésion de l'Angola à la Francophonie, ajoutant que cette adhésion constituait un renforcement significatif de la diversité et du dynamisme de l'organisation.

Pour sa part, l'ambassadrice Maria Cândida Teixeira a réaffirmé l'engagement de l'Angola à promouvoir une coopération multilatérale active au sein de l'OIF, soulignant le rôle de la langue française comme instrument de rapprochement culturel et de promotion du développement durable.

L'Angola a rejoint l'Organisation internationale de la Francophonie en tant qu'État observateur lors du 19e Sommet de l'OIF, qui s'est tenu en octobre 2024 à Paris.

Maria Cândida Teixeira a été nommée déléguée permanente de l'Angola auprès de l'UNESCO et, simultanément, représentante auprès de l'OIF par le président de la République, João Lourenço, en janvier 2025, renforçant ainsi la présence diplomatique du pays auprès des organisations multilatérales basées à Paris.

