Gabon: Le Vice-Président du gouvernement Barro Chambrier reçu à 'Chatham House' à Londres

En prélude à sa participation au « Financial Times Africa Summit 2025 » qui se tient à Londres, le Vice-Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, accompagné du Haut Commissaire du Gabon au Royaume-Uni, SEM Sanni Aoudou Aichatou, a été reçu ce mardi 21 octobre 2025 à la prestigieuse « Chatham House », think tank britannique fondé en 1920 et spécialisé dans les questions de politique internationale, de sécurité, d'économie et de diplomatie.

À ce titre et sous la coordination de Mme Tighisti Amare, Directrice du Programme Afrique à « Chatham House », une table ronde a été organisée avec des personnalités issues d'horizons divers (politique, économie, sciences, pétrole, mines...).

Le Vice-Président du Gouvernement n'a pas manqué de présenter la vision politique portée par Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, qui concilie développement, souveraineté économique, transformation locale des matières premières et protection de l'environnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même esprit, une rencontre associant Mme Ruth Davis, envoyée spéciale du Gouvernement britannique pour la nature, et Simon Day, Haut Commissaire du Royaume-Uni au Gabon, a permis au Vice-Président du Gouvernement de revenir sur le rôle du Gabon dans les initiatives en faveur de la lutte contre les changements climatiques et les mécanismes de compensation financière y relatifs dans le cadre de la future COP30 de novembre prochain à Belém (Brésil).