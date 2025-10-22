Madagascar: Brice Christopher Rabeviavy - « La cohésion sociale est très importante »

Le président de la plateforme réunissant les représentants des tenants traditionnels malgache AKATA a tenu un point de presse à l'Hôtel de la poste Antsiranana, le 17 octobre à 11 heures.

Après avoir dressé un aperçu du contexte national actuel, il a lancé un message fort : « Avons-nous compris les cris de nos enfants dans la rue ? Avons-nous saisi leurs aspirations ? J'ai constaté que certaines personnes, qui n'ont jamais participé au soulèvement, en usurpent déjà les objectifs », a-t-il déclaré.

Pour lui, la population malgache, et en particulier la jeunesse, a tourné une page. Le changement a, selon ses mots, « secoué l'arbre pour que les branches sèches tombent définitivement ».

Par ailleurs, le président national d'AKATA appelle les Malgaches à prendre leurs responsabilités et à construire ensemble l'avenir du pays.

« La cohésion sociale est essentielle en cette période mouvementée. L'heure est venue de se donner la main. Nous devons aussi changer de mentalité. Soyons réellement indépendants et cessons de rejeter la faute sur les autres », a-t-il ajouté.

Originaire du Nord de Madagascar, il s'est également adressé aux habitants de cette région, rappelant que, bien que marquée par l'influence occidentale, elle a toujours su préserver ses traditions. Il a ainsi souligné l'importance des valeurs et des mœurs héritées des ancêtres, garantes de l'unité sociale.

Craignant que l'animosité ne prenne le dessus, M. Rabeviavy a lancé un appel à la paix et à l'harmonie : « Ne transmettons pas à nos enfants la haine ni l'hostilité. L'histoire a déjà montré les ravages de ces comportements qui ne nous ont menés nulle part. »

Ancien acteur des événements passés, Brice Christopher Rabeviavy est aujourd'hui un homme mûri par l'expérience. Figure de proue du traditionalisme malgache, il avance désormais, bâton de pèlerin à la main, avec pour devise : « La nation avant tout. »

Il aspire à voir naître un État fort et fier, et un peuple uni, vivant dans l'harmonie.