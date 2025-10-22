Madagascar: Refondation du système éducatif - Vers une refondation citoyenne et patriotique

22 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

L'éducation reste au cœur du processus de refondation nationale. Pour Jean Jacques Rakotoarison, enseignant-chercheur à l'Université de Toamasina, elle représente bien plus qu'un droit : un levier de transformation sociale et un pilier de souveraineté.

L'universitaire plaide pour une refonte profonde du système éducatif malgache, pensée par et pour les citoyens. Selon lui, l'école doit remettre au centre de sa mission la formation du citoyen, en cultivant le civisme, le patriotisme et le sens du bien commun. « L'éducation doit permettre à chacun de comprendre et de résoudre les problèmes qui freinent notre développement », souligne-t-il.

Gouvernance éducative

Le chercheur prône une gouvernance éducative fondée sur la compétence et non sur les considérations politiques. Le ministère de l'Éducation, selon lui, doit être dirigé par des techniciens qualifiés et évaluer les responsables selon leurs résultats. Il appelle à la professionnalisation de toutes les fonctions de gestion pour renforcer l'efficacité du système.

Enfin, il encourage une large concertation citoyenne à travers la mise en place d'un Conseil national de l'éducation chargé de traduire les propositions en loi-cadre. Cette réforme, dit-il, doit aboutir à un système éducatif équitable, moderne et adapté aux réalités du pays. « L'éducation est notre levier le plus puissant pour bâtir un Madagascar libre, prospère et solidaire », conclut-il.

