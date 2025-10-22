Madagascar: Surveillance mondiale du Covid - Le pays, sur la carte de l'OMS

L'Institut Pasteur de Madagascar intègre le réseau mondial de l'OMS pour la surveillance des coronavirus. Elle fait désormais partie du réseau mondial CoViNet, chargé de la détection et de la surveillance des variants.

L'unité de Virologie de l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM) a été récemment sélectionnée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour intégrer le tout nouveau Réseau des laboratoires de référence pour les coronavirus, baptisé CoViNet. Ce réseau mondial a pour mission de renforcer la capacité de détection précoce et de surveillance des coronavirus, incluant le SARS-CoV-2 et d'autres virus émergents, afin d'anticiper et de répondre efficacement aux futures menaces épidémiques. En rejoignant ce cercle restreint de laboratoires de référence, l'IPM confirme son expertise reconnue à l'échelle internationale, tant sur le plan scientifique que technique.

La participation active dans le CoViNet vient également renforcer le rôle stratégique de Madagascar dans le système mondial de veille sanitaire, particulièrement face aux maladies émergentes. Cette désignation par l'OMS consacre des années d'engagement de l'IPM dans la recherche, le diagnostic et la riposte aux épidémies, et positionne désormais le pays comme un acteur clé dans la surveillance globale des coronavirus. A titre de rappel, le 20 mars 2020, trois cas de COVID-19 ont été confirmés à Antananarivo, marquant le début officiel de la pandémie dans le pays.

Concernant le bilan global en mars 2023, 67 889 cas ont été confirmés et 1423 décès ont été recensés.