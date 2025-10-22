Madagascar: 100 000 euros de pertes et 2 700 bibles brûlées après l'incendie de la Société biblique

22 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Des pertes colossales

L'incendie et le pillage des locaux de la Société Biblique de Madagascar ont causé des pertes estimées à près de 100 000 euros selon un communiqué de l'alliance biblique française en date du 16 octobre 2025. Ce document fait également part d'environ 2 700 bibles réduites en cendre par les flammes.

Matériels

Les pilleurs ont également volé un nombre important de matériels informatiques. On dénombre vingt-deux ordinateurs, trois imprimantes, un appareil photo, un serveur et un vidéoprojecteur. Le mobilier de bureau et diverses fournitures ont également disparu.

Les images partagées par la Société biblique montrent des piles de livres calcinés, symbole d'un lourd choc pour cette institution dédiée à la diffusion de la Parole de Dieu dans tout le pays. Dans son communiqué, l'Alliance biblique française a exprimé sa solidarité envers ses homologues malgaches et lancé un appel aux dons pour les aider à se relever

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.