Madagascar: 100 000 euros de pertes et 2 700 bibles brûlées après l'incendie de la Société biblique

Des pertes colossales

L'incendie et le pillage des locaux de la Société Biblique de Madagascar ont causé des pertes estimées à près de 100 000 euros selon un communiqué de l'alliance biblique française en date du 16 octobre 2025. Ce document fait également part d'environ 2 700 bibles réduites en cendre par les flammes.

Matériels

Les pilleurs ont également volé un nombre important de matériels informatiques. On dénombre vingt-deux ordinateurs, trois imprimantes, un appareil photo, un serveur et un vidéoprojecteur. Le mobilier de bureau et diverses fournitures ont également disparu.

Les images partagées par la Société biblique montrent des piles de livres calcinés, symbole d'un lourd choc pour cette institution dédiée à la diffusion de la Parole de Dieu dans tout le pays. Dans son communiqué, l'Alliance biblique française a exprimé sa solidarité envers ses homologues malgaches et lancé un appel aux dons pour les aider à se relever