Madagascar: Handball - CCCOI 2025 - Suspension du tournoi, les championnats nationaux maintenus

La Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCCOI) de handball, initialement programmée à Toamasina du 15 au 22 novembre 2025, est reportée. La Fédération Malagasy de Handball (FMHB) a relayé cette décision, prise par l'Association des Handballeurs de l'Océan Indien (AHBOI), dans un communiqué publié le 15 octobre 2025. Lors d'une réunion tenue le 12 octobre, l'AHBOI a décidé de suspendre l'événement en raison des tensions actuelles à Madagascar.

Une nouvelle date pour la compétition sera annoncée dès que la situation dans le pays se stabilisera. L'AHBOI prévoit de se réunir à nouveau pour définir un nouveau calendrier. Ce report représente une déception majeure pour les clubs qualifiés et les passionnés de handball de la région, qui voyaient dans ce tournoi inter-îles un moment fort du calendrier sportif de l'Océan Indien.

Cependant, la FMHB a confirmé que les championnats nationaux seniors, masculins et féminins, prévus à Toamasina du 30 octobre au 9 novembre 2025, sont maintenus pour l'instant, sous réserve de l'approbation des autorités. Les ligues régionales doivent transmettre leurs listes provisoires de 25 joueurs. Malgré l'annulation de la CCCOI, la FMHB reste engagée dans la promotion des compétitions locales et appelle les ligues à collaborer pour assurer une communication fluide et une préparation optimale des équipes.