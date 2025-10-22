Madagascar: Du pain sur la planche

Pluies d'informations sur le nouveau Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, sitôt après sa nomination fort attendue le soir du lundi 20 octobre 2025. Par des vidéos, photos, et autres documents numérisés, le grand public découvre, apprend via les réseaux sociaux, et parfois, analyse pour essayer de cerner le nouveau chef du gouvernement.

Du pain sur la planche

« Jugez-moi sur mes actes ». Le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo ne voulait pas s'expliquer sur le comment ni le pourquoi de toutes ces archives qui refont surface, à l'origine d'un certain lever de bouclier face à ce qui semble être une vague de suspicions d'appartenance au « clan », mais également une vague d'inquiétudes : est-il « the right man at the right place » ? Tâche peu aisée, en effet, que de choisir un PM qui fait l'unanimité, à l'heure où la hantise de voir revenir un spectre déjà chassé par le tolona, rend frileux les uns et les autres.

L'on craint que les tentacules restés intactes d'un système que la « Gen Z » soutenue par toutes les autres « Gen », Y ou X, voulaient déraciner, continuent à agir dans l'ombre.

Le nouveau locataire de Mahazoarivo n'a donc pas choisi la posture défensive, ni se justifier face aux inquiétudes, somme toute légitimes, venant de tous bords, mais souhaite à ce que l'on lui donne le temps de faire ses preuves. Seulement, du temps, il n'en a pas à revendre. Son premier grand rendez-vous avec « le reste du monde » sera celui de la présentation du nouveau gouvernement. Sa capacité à former un gouvernement le plus proche possible des aspirations des acteurs du soulèvement populaire, sera scrutée à la loupe. Pour lui, et pour les autres tenants du pouvoir, il y aura du pain sur la planche.