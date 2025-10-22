Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Tous ceux qui ont pillé la Nation ne vont pas s'en sortir facilement »

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a ouvert la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale en appelant à la fin de l'impunité et à la refondation de la Nation, affirmant que les responsables du « pillage » de la Nation devront rendre des comptes.

Impunité

La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est officiellement ouverte hier à Tsimbazaza, marquée par le discours de son président, Siteny Randrianasoloniaiko. Ce dernier a lancé un message clair, appelant à mettre fin à l'impunité et affirmant que les responsables du « pillage de la Nation » devront rendre des comptes. En à peine six minutes d'intervention, il a tenu à souligner la fermeté du nouveau régime face à ceux qui ont compromis l'avenir du pays, tout en saluant la nomination du nouveau Premier ministre.

Refondation

Le député de Toliara 1 a précisé que la session qui débute est hautement significative. Elle intervient après les manifestations populaires menées par les jeunes, exigeant la refondation de la Nation malgache et la restauration de ses valeurs fondamentales. Il a salué l'engagement du peuple malgache et a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui ont permis ce changement, tout en rendant hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte.

« Je m'incline respectueusement devant ceux qui ont sacrifié leur vie et adresse mes plus sincères condoléances à leurs familles », a déclaré Siteny Randrianasoloniaiko, tout en souhaitant un prompt rétablissement à ceux qui continuent de se remettre de leurs blessures.

Responsabilité

Le président de l'Assemblée nationale a également évoqué la lourde responsabilité qui incombe désormais aux députés, soulignant l'importance de respecter la Constitution et de veiller à ce que le pays progresse sur la voie de la refondation et du renouveau. Dans ce cadre, il a insisté sur le rôle central que l'Assemblée nationale doit jouer dans la supervision des actions de l'Exécutif. « Nous devons assumer nos responsabilités et veiller à ce que la loi soit appliquée », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Assemblée détient un pouvoir législatif et de contrôle, essentiel au bon fonctionnement des institutions.

Politique d'austérité

L'un des points forts de son discours a été l'appel à l'adoption de lois qui répondent aux besoins réels de la population et aux attentes de la majorité des citoyens. Il a également insisté sur la nécessité d'un budget national qui reflète les priorités du peuple, en particulier celles qui concernent la refondation du pays. En ce sens, Siteny Randrianasoloniaiko a exhorté le gouvernement à proposer un budget pour 2026 qui soit « en phase avec une politique d'austérité » et qui réponde aux attentes légitimes des Malgaches.

En tout cas, la deuxième session parlementaire aura pour principale tâche l'examen de la Loi de finances pour l'année 2026, selon l'article 75, alinéa 2, de la Constitution. Siteny Randrianasoloniaiko a insisté pour que le projet de loi relatif au budget soit présenté dans les délais afin de permettre une évaluation adéquate des dépenses publiques.