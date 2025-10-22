Madagascar: Michaël Randrianirina - Rencontre avec l'ambassadeur russe

22 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, a reçu hier à son bureau d'Iavoloha l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Andrey Andreev.

Ce dernier compte parmi les tout premiers représentants diplomatiques reçus officiellement par le nouveau dirigeant du pays, marquant ainsi la volonté de Moscou de consolider ses relations avec Antananarivo.

Selon un communiqué de l'ambassade russe à Antananarivo, « lors de cette rencontre, les parties ont discuté des questions de la coopération amicale entre la Russie et Madagascar durant la transition ». Cette entrevue s'inscrit dans un contexte où les relations entre le nouveau régime et la Russie de Vladimir Poutine semblent particulièrement cordiales. La semaine dernière déjà, Michaël Randrianirina avait reçu le chargé d'affaires russe en compagnie des membres de l'association « Les amis de la Russie ».

Cette organisation, très active depuis la chute de l'ancien président Andry Rajoelina, oeuvre à rapprocher les autorités malgaches actuelles et les partenaires russes.

