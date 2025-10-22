Madagascar: Antsirabe II - Un bandit récidiviste, abattu pour un vol de porc

Un événement tragique s'est déroulé ce lundi 20 octobre 2025 dans la commune d'Antanambao, district d'Antsirabe II, lorsqu'un homme soupçonné d'être un bandit, voleur de bétails est décédé à la suite d'une confrontation avec des membres de la population.

Les faits se sont produits après que le quartier mobile du fokontany d'Ambohimandroso dans la commune susdite a alerté les autorités concernant un individu surpris en flagrant délit de vol de porc. Une course-poursuite s'en est ensuivie, dégénérant en une altercation au cours de laquelle le présumé voleur a perdu la vie sur le coup.

Selon les renseignements, l'homme décédé, âgé de 49 ans, était connu pour ses agissements criminels depuis environ 15 ans, ciblant sans distinction bœufs, porcs ou volailles. Il s'avère qu'il avait volé le porc de son propre oncle paternel.

Un bandit récidiviste

Il est à noter que la victime résidait autrefois dans la zone où l'incident a eu lieu, mais avait été expulsée par la communauté en raison de son comportement, avant de s'installer à Antanambao. Malgré son déménagement, il continuait de sévir dans son village d'origine. Il avait par ailleurs déjà été incarcéré pour des faits de cambriolage. Suite à l'événement, le personnel médical du CSB II de Soamiakatra a été dépêché sur place pour effectuer l'examen d'usage. Le corps a ensuite été remis à sa famille pour les funérailles. Malgré ce drame, la situation est signalée comme étant calme au sein de la population.