Afrique: Le prix Galien Afrique 2025 décerné à la plateforme de santé numérique La Ruche Health

Dakar — Le prix Galien Afrique 2025 a été décerné à La Ruche Health, une plateforme de santé numérique basée en Côte d'Ivoire, a-t-on appris mardi des organisateurs.

"Au terme d'une rigoureuse sélection, les co-présidents du jury, le Docteur John Nkengasong et le Professeur Souleymane Mboup, sont fiers d'annoncer que le lauréat 2025 du Prix Galien Afrique est : La Ruche Health (Côte d'Ivoire) de Rory Assandey", annoncent-ils dans un communiqué.

Le Prix Galien Afrique "récompense les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques du secteur public ou du secteur privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic, des dispositifs médicaux et des solutions digitales récemment introduits sur le marché africain", indique le texte.

La Ruche Health, une entreprise d'Afrique francophone spécialisée en santé numérique, oeuvre à améliorer l'accès aux soins de santé des populations souvent marginalisées, notamment les femmes, les jeunes et les communautés à faible revenu.

Sa plateforme mobile, principale innovation de cette entreprise, connecte les utilisateurs à des prestataires de santé agréés et à des services adaptés à leur culture, en s'appuyant sur les sciences comportementales et les données en temps réel pour personnaliser les soins.

Les services de La Ruche Health ont bénéficié, depuis son démarrage, à plus de 75 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire et au Sénégal, offrant des soins sanitaires en santé mentale, santé sexuelle, reproductive et primaires, avec un fort accent sur le bien-être émotionnel.

Selon le communiqué, les prix des catégories "meilleur produit pharmaceutique", "meilleur produit de tradithérapie" et "meilleur produit biotechnologique" n'ont pas n'ont pas été attribués pour 2025.

Le texte renseigne en revanche que le prix Galien Afrique a décerné cette année deux prix spéciaux en reconnaissance de la carrière et des travaux de deux personnalités africaines. Il s'agit de l'Ougandais Michael Makanga (Ouganda), directeur exécutif du Global Health EDCTP3 et de la Sénégalaise Adji Bousso Dieng, professeure adjointe en informatique à l'université de Princeton aux Etats-Unis.

L'organisation de l'édition 2025 du prix Galien Afrique a bénéficié du soutien de la présidence de la République du Sénégal, de la Gates Foundation, de l'Organisation ouest africaine de la Santé (OOAS) et de la Fondation Rockefeller.

Le prix Galien Afrique sera remis lors de la cérémonie de clôture du 8e Forum Galien Afrique, qui se tiendra du 28 au 31 octobre à Dakar, sur le thème "Souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique".

Le prix Galien Afrique est doté d'une bourse de 20 millions de francs CFA.