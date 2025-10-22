Sénégal: Tocky Gare - Des fournitures scolaires et une photocopieuse remises aux écoles

Diourbel — Le maire de la commune de Tocky Gare (Diourbel, centre), Moussa Thiaw, a procédé mercredi à la remise d'un important lot de fournitures scolaires aux directeurs des différentes écoles de cette circonscription administrative, a constaté l'APS.

Le matériel, estimé à près de neuf millions de francs CFA, comprend des cahiers, des ardoises, des règles, des seaux en plastique et une photocopieuse destinée à la reprographie des évaluations, a dit M. Thiaw.

"Ce geste, relevant de la responsabilité de la municipalité, vise à soulager les parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire", a expliqué l'édile, réaffirmant la volonté du conseil municipal de ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Moussa Thiaw a réitéré à cette occasion son appel pour la construction d'un lycée dans la commune de Tocky Gare.

"Le collège dont nous disposons enregistre d'excellents résultats. L'année dernière, nous avons obtenu un taux de réussite de 97 %. Cette année, nous comptons trois classes de troisième, ce qui montre qu'il est temps de doter Tocky Gare d'un lycée", a-t-il justifié.

Le président du collectif des directeurs d'école (CODEC) de Tocky Gare, Abdou Khoudoss Diallo, s'est réjoui de la réception d'une photocopieuse en particulier, soulignant que c'est une "vieille doléance" ainsi satisfaite.

Il a invité les autorités à "renforcer davantage les moyens mis à la disposition des écoles" afin d'améliorer l'environnement scolaire.

Abdou Khoudoss Diallo Président CODEC de Tocky Gare.