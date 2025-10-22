Sénégal: Hôpital régional de Diourbel - Patients et accompagnants attendent une meilleure communication et plus d'empathie

Diourbel — L'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel (centre) fait face à de nombreuses complaintes liées aux conditions d'accueil et de prise en charge des patients admis dans ses services.

Entre lenteurs administratives, manque de communication et comportements jugés peu empathiques, de nombreux accompagnateurs font état de mauvaises expériences d'hospitalisation dans cet établissement.

Dans les couloirs bondés de l'établissement, Vieux Ngom, le visage marqué par la fatigue, attend encore un rendez-vous pour son père.

"Avant l'hivernage, mon père devait subir une intervention chirurgicale, mais depuis, plus rien. On nous fait tourner en rond sans aucune explication", lâche-t-il. Même pour une simple échographie du cœur, il faut, selon lui, se préparer à un véritable parcours du combattant.

"C'est la croix et la bannière", résume-t-il, exaspéré, pendant qu'autour de lui, d'autres accompagnateurs de malades hochent la tête, en signe d'approbation.

Tous partagent le même constat : la lenteur, le manque d'écoute et parfois le peu d'empathie dont font preuve certains agents d'accueil ou soignants.

Aïssatou Ndiaye, rencontrée à la sortie du service d'urgence, ne cache pas sa colère.

"Les blouses blanches doivent se rappeler qu'elles ont affaire à des êtres humains, souvent en détresse. Ce n'est pas normal d'être traité avec autant de froideur. Il faut humaniser nos hôpitaux", dit-elle.

Un quadragénaire, qui refuse d'être cité, réclame des mesures fortes. "Il faut sanctionner certains comportements et renforcer la formation du personnel. On ne peut pas continuer comme ça !", lance-t-il.

Il estime que les autorités compétentes doivent porter un regard sur le fonctionnement des structures sanitaires, en vue d'améliorer la prise en charge des malades.

Les patients et leurs familles appellent, de manière générale, à une réforme urgente du système d'accueil et de communication à l'hôpital régional de Diourbel, afin de redonner confiance à des usagers.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé, lundi, l'ouverture d'une enquête interne pour élucider les circonstances du décès d'un nouveau-né à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel (centre), survenu à la suite d'une insuffisance présumée de prise en charge d'une patiente en couches.

Dans un communiqué, le ministère dit "déplorer profondément cet événement, qui n'honore pas notre système de santé".

Il annonce que "conformément aux procédures en vigueur, une enquête interne, complète et rigoureuse, sera immédiatement diligentée afin d'élucider les circonstances du décès du nouveau-né et de situer les responsabilités" dans cette affaire.

L'enquête, précise le communiqué, portera sur l'ensemble du parcours de soins de la patiente ainsi que sur les conditions de son accueil à l'hôpital régional de Diourbel.

Interrogé à ce sujet, le directeur de l'hôpital régional de Diourbel, Bocar Sow, n'a pas souhaité revenir sur cette affaire.

Il a promis de s'entretenir avec l'APS des projets de l'hôpital régional de Diourbel et de ses difficultés dans les jours et semaines à venir, en fonction de son calendrier.