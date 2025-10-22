Sénégal: La 'leçon de vie' sur la fièvre de la vallée du Rift intensément vécue à Saint-Louis

Saint-Louis — Les élèves du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall de Saint-Louis ont été sensibilisés sur les différents aspects de la fièvre de la vallée du rift (FVR), à travers une leçon de vie sur la maladie qui sévit dans la région depuis le 21 septembre dernier, a constaté l'APS.

Ce cours sur la fièvre de la vallée du Rift a été dispensé dans toutes les classes du lycée, mardi, à partir de 9H 30, en vue de permettre aux élèves d'être des relais dans leurs quartiers pour sensibiliser à leur tour les populations sur cette maladie.

"J'ai eu des échos à travers les journaux et aussi sur les réseaux sociaux, mais ce cours m'a permis d'en savoir un peu plus", a dit à l'APS Aby Diouf, élève en classe de Terminale L2 au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall.

Selon Aby, "le professeur a expliqué les causes, les manifestations de cette maladie" et a donné "des conseils" pour se protéger contre la fièvre de la vallée du Rift.

Elle promet d'être un relais dans son quartier pour sensibiliser ses camarades et leurs parents en les incitant à utiliser des moustiquaires imprégnées.

"Beaucoup de femmes n'achètent plus les moustiquaires alors que ce sont les moustiques qui sont les vecteurs de la maladie", a-t-elle souligné.

Le professeur d'histoire et de géographie au LCOFT, Djibril Kébé, juge cette initiative "louable".

Il salue l'attention accordée par les élèves à cette leçon de vie, ce qui se manifeste selon lui par "les questions pertinentes" qui lui ont été posées.

Il note que "certains étaient bien imprégnés de la maladie et l'ont démontré en posant des questions pertinentes", tout en faisant part de son espoir de voir les résultats escomptés atteints grâce à une bonne sensibilisation des élèves.

Cependant, il y en avait qui n'étaient pas du tout imprégnés et cette initiative a été opportunité pour les sensibiliser sur la maladie, a-t-il relevé.

La leçon de vie sur la FVR a été observée à partir de 9H 30 dans toutes les classes du lycée, et les élèves ont été sensibilisés sur les différents aspects de la maladie a-t-il ajouté

La fièvre de la vallée du Rift se transmet de l'animal à l'homme, a-t-il signalé, insistant sur le fait que "dans nos maisons, nous cohabitons avec les moutons, les chèvres" et d'autres animaux.

La maladie trouve aussi un terreau fertile dans les eaux stagnantes, a indiqué l'enseignant.

Il a invité les populations à plus d'hygiène d'une manière générale, pour éviter d'attraper cette maladie "très grave" se manifestant par des maux de tête, des diarrhées, des vomissements et parfois par une hémorragie.