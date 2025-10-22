Sénégal: Le rôle du discours religieux au pays, au menu d'un atelier à Saly

Saly — Des religieux, des officiels, des parlementaires, ainsi que des chefs traditionnels et coutumiers prennent part à un atelier national, ouvert mardi à Saly pour trois jours, sur le discours religieux au Sénégal et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté et de la cohésion sociale", a constaté l'APS.

"Le capital spirituel du Sénégal est un pilier, un fondement extrêmement important pour accompagner l'effort de développement et de transformation systémique du pays", a dit le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy.

Selon lui, "il s'agira, [lors de cette rencontre], de mettre en avant la religion [et] les traditions, pour discuter et voir comment la religion peut justement agir sur le comportement et sur la formation de l'esprit civique".

Au-delà d'un dialogue interreligieux, a souligné encore Moustapha Guirassy, "il s'agit aussi d'impliquer fortement les religieux dans cet effort de réflexion, de transformation, à travers leur contribution qui est essentielle".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet atelier de trois jours est initié par la Direction des affaires religieuses, en charge de l'insertion des diplômés en langue arabe.

Le directeur général des affaires religieuses, en charge de l'insertion des diplômés en langue arabe, Djim Dramé, a annoncé pour sa part, des "recommandations fortes", à l'issue des travaux, pour "contribuer au vivre ensemble et à la paix sociale au Sénégal".

Sidy Alpha Ndiaye, ministre conseiller, chargé des affaires juridiques à la présidence de la République, a assuré les organisateurs du soutien permanent du président de la République à la Direction générale des affaires religieuses pour la conduite de telles initiatives.