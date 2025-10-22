Afrique: Djibouti accueille le 16e Forum de haut niveau du secteur privé de l'UA

Le 16e Forum de haut niveau du secteur privé de l'Union africaine (UA) va se tenir du 14 au 16 décembre à Djibouti autour du thème : "Exploiter l'économie numérique et l'innovation en Afrique pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable".

L'objectif de ce forum est de "favoriser le dialogue stratégique et la collaboration orientée vers l'action entre les principales parties prenantes de l'écosystème numérique africain", rapporte l'organisation continentale sur sa page officielle.

Le but de cette démarche est de tirer parti de l'économie numérique et de l'innovation pour stimuler le commerce intra-africain, accélérer la transformation économique et soutenir un développement inclusif et durable.

Il est prévu durant des plénières de haut niveau, des panels d'experts, des ateliers et des opportunités de réseautage, mentionne la même source.

Ce forum de trois jours proposera des plénières de haut niveau. Chaque journée mettra en lumière un pilier essentiel de la transformation numérique de l'Afrique.

Il est aussi attendu la création d'un environnement propice à l'innovation et à l'infrastructure numériques grâce à des politiques, une gouvernance et des partenariats efficaces.