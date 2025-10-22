Afrique Centrale: Forêts du bassin du Congo - Un trésor vert évalué à 23 200 milliards de dollars

Un nouveau rapport de la Banque mondiale (BM), dévoilé le 20 octobre, révèle que les forêts du bassin du Congo recèlent une richesse écologique et économique immense, encore largement sous-exploitée. La BM appelle à des investissements stratégiques pour faire de ce capital naturel un levier de développement durable, de résilience climatique et de croissance inclusive.

Un poumon vert s'étendant sur six pays d'Afrique centrale (Gabon, Centrafrique, République du Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Cameroun), le bassin du Congo est au coeur d'un enjeu mondial. Les nouvelles données publiées par la BM sont frappantes : entre 2000 et 2020, la valeur des services écosystémiques forestiers de la région a presque doublé, atteignant 1 150 milliards de dollars. La valeur totale de ses actifs forestiers a quant à elle bondi à 23 200 milliards de dollars. Pourtant, les retombées économiques directes pour les pays concernés restent dérisoires, soit à peine 8 milliards de dollars en 2020.

Cette situation traduit un déséquilibre entre les services climatiques essentiels pour la planète qu'offrent les forêts du bassin du Congo et les revenus des pays forestiers. Plus de 90 % de la valeur générée provient de la régulation du climat à l'échelle mondiale, un service non rémunéré pour ces nations souvent parmi les moins riches de la planète.

Le rapport, intitulé « Bassin du Congo, comptes écosystémiques forestiers et recommandations politiques », dresse un état des lieux contrasté. Le Gabon et la République du Congo progressent, en intégrant la durabilité forestière dans leurs plans de développement. Ils affichent une faible déforestation et une forte biodiversité. Le Cameroun et la Guinée équatoriale renforcent leur gouvernance environnementale. Cependant, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine peinent à concilier croissance démographique, activités extractives informelles et conservation, menaçant la résilience écologique de leurs forêts.

Les forêts du bassin du Congo peuvent devenir un moteur de développement durable, insiste le rapport, à condition d'investir de manière stratégique et équitable. Il suggère aux États du bassin du Congo d'intégrer la comptabilité des écosystèmes dans la planification économique, de développer des filières durables et inclusives, d'améliorer la gouvernance forestière et les données, ainsi que de faire du financement climatique un levier de justice environnementale. « Pour la première fois, les pays du bassin du Congo disposent d'une comptabilité complète de leurs écosystèmes forestiers, ce qui leur permet de mesurer, valoriser et mieux gérer ce capital naturel exceptionnel », a commenté Ousmane Diagana, vice-président de la BM pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.