Togo: Grave accident à Tchébébé - Cinq morts et huit blessés

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Un grave accident de la circulation s'est produit mardi à Yomaboua, à l'entrée sud de Tchébébé (Préfecture de Sotouboua), sur la Route nationale N°1. En cause : l'éclatement d'un pneu avant d'un minibus de transport de passagers, entraînant une perte de contrôle du véhicule qui a basculé sous un pont.

Les services de secours ont rapidement pris en charge les victimes. Le bilan provisoire fait état de cinq décès et huit blessés, dont plusieurs en état grave, transférés à l'hôpital Dogta Lafiè. Les autres blessés ont été évacués au CHP de Blitta.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises de l'accident. Le ministre de la Sécurité a exprimé la compassion du gouvernement aux familles endeuillées et a rappelé l'importance du respect du code de la route, en particulier pendant la saison pluvieuse.

